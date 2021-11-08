Суд обязал мэрию Владимира принять в собственность 26 квартир

Согласно данному судебному решению, в июле 2020 года территориальное Управление Росимущество обратилось в горадминистрацию Владимира по поводу передачи последней в собственность ряда квартир, расположенных в домах №2, 2Аа» и 2 «б» по улице Почаевской, а также в домах по улице Северная и Краснознаменная. Всего в списке значилось 26 квартир.

Однако мэрия направила в Росимущество письмо с отказом, сославшись на то, что в квартирах уже живут граждане, и использовать их для нужд муниципалитета невозможно.

В связи с этим Росимущество и обратилось в Арбитражный суд, который признал отказ горадминистрации незаконным, так как оно предназначено для обеспечения жильем нуждающихся в нем малоимущих граждан, которые в нем уже живут. Фактически, передача является безвозмездной и обязательной для исполнения.

Таким образом, теперь мэрия обязана принять 26 квартир в собственность, даже несмотря на то, что они уже заселены жильцами. Впрочем, пока горадминистрация еще может данное решение обжаловать.