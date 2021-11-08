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Общество8 ноября 2021 9:29

Во Владимирской области решение о продлении выходных примут в начале недели

Пока еще не внесена окончательная ясность по поводу увеличения числа нерабочих дней
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как известно, пока только школьникам официально продлили «коронавирусные» выходные дни до 14 ноября. Что касается взрослого населения, то пока официальные власти окончательное решение не приняли.

- Вопрос о продлении нерабочих дней будет решаться 8, либо 9 ноября, - сообщила «КП» пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

Что касается режима работы детских садиков, которые так беспокоят жителей области, то муниципалитетам департамент образования предписал обеспечить их работу, в том числе в режиме дежурных групп. В частности, зам главы города Коврова Светлана Арлашина уточнила, что в городе оружейников садики будут работать по потребности родителей, но в любом случае, детей приводить можно, и отказаться их принять детсады не смогут. Аналогичным образом должны заработать и другие садики региона.