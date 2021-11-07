Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 11 человек

7 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 324 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 65068 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88,3 процента из них занято (2045), свободны 270 коек.

52914 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 47 человек. За период наблюдения в области отмечено 2289 летальных случаев (+11 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 425812 жителей региона, второй – 376081.