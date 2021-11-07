В Александрове открыт первый в регионе круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

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Прививочный пункт открыт неделю назад. Он размещён в терапевтическом корпусе районной больницы по адресу: улица Восстания 1905 года, 9.

По словам главного врача Александровской районной больницы Валерия Янина, желающих привиться в ночное время пока не нашлось. Самый поздний визит посетителя был зафиксирован в 22.50. Он сопровождал родственника на госпитализацию и решил совместить посещение медучреждения с вакцинацией. Однако в больнице считают, что такой формат может быть удобным для активного работающего населения, для тех, кто не хочет ждать очереди на прививку. Вакцинация проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

По состоянию на 6 ноября в Александрове и районе первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли более 31 тысячи человек, второй этап – свыше 25 тысяч. По региону этот показатель составляет 422919 и 375522 человека соответственно.