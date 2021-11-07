Во Владимирской области 7 ноября 324 человека заболели Covid-19

На территории Владимирской области 7 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области.

Вот как распределились случаи по районам региона: 69 сл. в г. Владимире, 38 сл. в Муромском, 38 сл. в Гусь-Хрустальном, 35 сл. в Ковровском, 16 сл. в Александровском, 16 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Собинском, 15 сл. в Киржачском, 14 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Петушинском, 12 сл. в Гороховецком, 11 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Суздальском, 7 сл. в Судогодском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 068 случаев заболевания (15 309 сл. в г. Владимире, 7514 сл. в Гусь-Хрустальном, 7170 сл. о. Муром, 5643 сл. в Ковровском, 3355 сл. в Александровском, 3264 сл. в Петушинском, 2704 сл. в Юрьев-Польском, 2810 сл. в Вязниковском, 2773 сл. в Кольчугинском, 2702 сл. в Суздальском, 2208 сл. в Собинском, 2190 сл. в Киржачском, 1684 сл. в Меленковском, 1574 сл. в Гороховецком, 1341 сл. в Камешковском, 1167 сл. в Селивановском, 896 сл. в Судогодском, 764 сл. в г. Радужном).