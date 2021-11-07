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Происшествия7 ноября 2021 9:40

В Гусь-Хрустальном районе на пожаре погиб мужчина

На станции Вековка загорелась комната на втором этаже
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

6 ноября в Гусь-Хрустальном районе произошел пожар, в котором погиб мужчина. Пожарные сообщают, что им о возгорании на станции Вековка сообщили в районе половины пятого вечера.

Пожар случился в местном общежитии. На момент прибытия спасателей вовсю горела комната на 2 этаже 5-этажного дома. Пожарные разбились на два звена. Одни эвакуировали население, вторые приступили к тушению огня. В итоге, представители МЧС не дали огню распространиться на соседние жилые помещения. Все закончилось лишь одной комнатой, где сгорели вещи и внутренняя отделка. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. К сожалению, в комнате пожарные обнаружили бездыханное тело 60-летнего мужчины.

Из здания по автолестнице было спасено 4 человека. На пожар выезжали 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.