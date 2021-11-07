Синоптики обещают во Владимире дожди и снег на следующей неделе

Владимирские синоптики предрекают нам ухудшение погоды, начиная с 8 ноября. Такое, что владимирцам грозит даже минусовая температура и снегопады.

Впрочем, начало недели еще будет осенним. В понедельник, 8 ноября целый день будет идти дождь, а столбик термометра, если верить синоптикам, не опустится ниже +6 градусов. Но уже во вторник температура начнет опускаться. Дождь сменится снегом, а к вечеру нас ждет минусовая температура.

Впрочем, если прогноз не изменится, то полноценно зимней погоды стоит ждать лишь через неделю, когда снег встретится, наконец, с минусовой погодой. Тогда можно ждать и того, что тот уляжется на землю и не растает. Впрочем, верить в такие долгоиграющие прогнозы - дело неблагодарное.