Во Владимире автомобиль скорой помощи врезался в дом и сгорел

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Вечером 6 ноября во Владимире машина скорой помощи врезалась в дом и загорелась. ЧП произошло на Константино-Еленинском проезде.

По данным ГУ МЧС России, все произошло около восьми вечера возле дома №10. К моменту прибытия пожарных, автомобиль уже горел вовсю, огонь перекинулся на обшивку дома. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь. К счастью, никто не пострадал.

Очевидцы аварии сообщают, что у машины отказали тормоза. Сама скорая относится к Собинской ЦРБ и везла во Владимир беременную женщину. Водитель, чтобы избежать трагедии направил машину на дом. После удара все, кто был в скорой благополучно выбрались. Теперь следственным органам предстоит проверить, была ли машина неисправна до выезда на маршрут, и если да, то кто допустил ее к работе.