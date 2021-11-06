Александр Авдеев вмешался в ситуацию, сложившуюся вокруг трассы М-12 в Петушинском районе

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Александр Авдеев вмешался в конфликт, возникший в ходе строительства трассы М-7 в Петушинском районе.

Местные жители жители жалуются на неудобства, которые создаёт рабочая техника. Она разбивает дороги, не указанные в проектной документации, и не спешит их ремонтировать. Власти Петушинского района пригрозили строителям трассы запретом на проведение работ.

Ситуацию прокомментировал Александр Авдеев в своих социальных сетях.

- Жители справедливо жалуются на те неудобства, которые приносят им подрядчики строительства. Грузовики ездят по несогласованным маршрутам, разбивают городские и поселковые дороги. При этом сама трасса очень важна для экономики страны и развития нашей области. Безусловно, при строительных работах нужно обеспечить безопасность людей, сохранить существующую инфраструктуру, - отметил врио губернатора.

Авдеев сказал, что в ходе встречи договорились о том, что подрядчики обязуются поддерживать нормальное состояние дорог и оснастить грузовики трекерами для отслеживания движения. Местная администрация должна оперативно собрать комиссию по безопасности дорожного движения и определить места, где нужно установить дорожные знаки, запрещающиеся проезд грузовиков вне согласованных маршрутов.

На следующей неделе пройдет совещание с участием заказчика строительства, подрядчиков, ГИБДД, областных и районных властей, чтобы выработать порядок взаимодействия и устранения нарушений.