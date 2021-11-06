Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 11 человек

6 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 320 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 64 744 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88,3 процента из них занято (2045), свободны 270 коек.

52867 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 49 человек. За период наблюдения в области отмечено 2278 летальных случаев (+11 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 422919 жителя региона, второй – 374522.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.