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Здоровье6 ноября 2021 14:59

Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 11 человек

Выздоровело 49
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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6 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 320 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 64 744 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88,3 процента из них занято (2045), свободны 270 коек.

52867 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 49 человек. За период наблюдения в области отмечено 2278 летальных случаев (+11 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 422919 жителя региона, второй – 374522.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.