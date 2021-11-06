Житель Юрьев-Польского украл инструменты у родственницы на 100 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, сообщает областное УМВД.

В августе текущего года с заявлением о пропаже имущества в полицию обратилась 72-летняя жительница. По словам женщины, из хозяйственной постройки, расположенной возле дома, были похищены триммер и бензопила на сумму 100 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался родственник потерпевшей.

Мужчина, знавший о находившемся в хозпостройке имуществе, проник внутрь и похитил вещи, затем продал их, а деньги потратил на собственные нужды. Свой поступок он объяснил сложным материальным положением.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.