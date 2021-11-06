Муромские футболисты обыграли владимирское "Торпедо"

4 ноября владимирское "Торпедо" провело матч на выезде в Муроме, где сыграли с одноименной командой. Черно-белые снова потерпели поражение. На 40-й минуте гол забил экс-торпедовец Дмитрий Зинович.

- Все пытаемся нащупать дно, чтобы оттолкнуться, но пока оно недоступно, - подчеркнул главный тренер "Торпедо" Александр Акимов. - У нас комплекс проблем, будем делать выводы с руководством.

- Играли плохо, не получались атаки, теряли простейшие мячи, хотя мы готовились к игре с соперником. Во втором тайме мы старались, давили, но не получилось, - констатировал старший тренер черно-белых Сергей Дубровин.

Владимирское "Торпедо" остается на последнем месте в турнирной таблице. Следующая игра пройдет 10 ноября. Дома черно-белые сыграют с нижегородской "Волной".