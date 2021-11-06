Во Владимирской области 6 ноября коронавирус подтвержден у 320 человек

Во Владимирской области 6 ноября лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областной Роспотребнадзор.

75 случаев во Владимире, 35 - в Гусь-Хрустальном, по 31 - в Ковровском и Муромском районах, по 15 случаев в Суздальском, Юрьев-Польском, Гороховецком районах, 14 заболевших в Вязниковском, по 13 - в Собинском, Киржачском, Александровском районах, по 12 случаев в Кольчугинском и Петушинском районах, 6 - в Меленковском, по 5 - в Камешковском, Судогодском, Радужном, Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 64 744 случая заболевания (15 240 сл. в г. Владимире, 7476 сл. в Гусь-Хрустальном, 7132 сл. о. Муром, 5608 сл. в Ковровском, 3339 сл. в Александровском, 3251 сл. в Петушинском, 2690 сл. в Юрьев-Польском, 2794 сл. в Вязниковском, 2762 сл. в Кольчугинском, 2692 сл. в Суздальском, 2193 сл. в Собинском, 2175 сл. в Киржачском, 1680 сл. в Меленковском, 1562 сл. в Гороховецком, 1337 сл. в Камешковском, 1163 сл. в Селивановском, 889 сл. в Судогодском, 761 сл. в г. Радужном).