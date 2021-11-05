В Петушинском районе обнаружили несанкционированную свалку

В Петушинском районе Владимирской области в октябрегосинспекторы Россельхознадзора проверили участок сельхозназначения площадью более 27 гектаров. Выяснилось, что по всей его площади возвышается сухостой сорняков, а также имеется подушка сухих сорных растений. Земли заросли деревьями и кустарниками. Кроме этого, обнаружена свалка из досок, бытового мусора, пластика, стекла и шифера на площади ориентировочно 49 квадратных метров.

Это говорит о том, что владелец участка не защищает его от негативного воздействия и нарушает земельное законодательство. За это предусмотрена ответственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, данное нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20тысяч до 50 тысяч рублей. Собственнику направлено уведомление на составление протокола, а также выдано предписание об устранении нарушений.