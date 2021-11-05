Владимирцы выбрали концепцию обновления театра драмы

Завершилось голосование по выбору концепции нового фирменного стиля для Владимирского академического театра драмы, организованное общественниками из сообщества "Владимир будущего". Безоговорочную победу в нем одержала работа «В.Театр», визуальный язык в которой тбазируется на узнаваемых элементах исторического центра Владимира: в оформлении планируют использовать элементы, напоминающие о белокаменной резьбе и кованных элементах. Ее поддержали 70% респондентов. Параллельно с народным голосованием креативное агентство «13 этаж» из Ижевска опросило экспертов — профессиональных дизайнеров, и те выбрали версию «Пространство преобразования». Эта концепция рассматривает театр как пространство преобразования, в котором сочетаются классика и современность, реальность и воображение, рациональное и эмоциональное. Там предлагают упростить стилизованного льва до ромба, использовать вместо полного наименования театра аббревиатуру, в которой руководство увидела приглашение в ад, играть шрифтами, меняя их для разных спектаклей и применять цветные плашки.

Напомним, в конце сентября во Владимире прошла «Реформа» — интенсив, во время которого 20 дизайнеров из Москвы, Ижевска, Владимира и Нижнего Новгорода придумывали айдентику для театра. Участников разделили на три команды, каждая из которых представила свое видение фирменного стиля. С выбором владимирцев и мнением экспертов ознакомили руководителей департамента культуры Владимирской области и Владимирского театра драмы, теперь ждут от них обратной связи по дальнейшей работе. Но, конечно, конечная айдентика может отличаться от придуманного на «Реформе».