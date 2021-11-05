Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 ноября 2021 16:35

Во Владимирской области на следующей неделе определят место для строительства инфекционного госпиталя

Для этого создадут рабочую группу
Полина Немчинова
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области после недели выходных создадут рабочую группу, куда войдут не только чиновники, но и врачи, а также общественные деятели. Им предстоит с учетом мнения жителей выбрать место, где в области построят новый инфекционный госпиталь для больных коронавирусом.

Пока предварительно выбраны два типовых проекта, воплощенные в нескольких городах, в том числе Казани и Оренбурге, которые можно адаптировать под Владимирскую область. Напомним, от идеи строить инфекционный госпиталь на территории Областной клинической больницы отказались сразу - там просто нет достаточно места, но рассматривали несколько участков в Камешковском районе. Предварительно готовый проект должен появиться в ноябре-декабре этого года.

Также, как рассказал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, в областной столице планируют строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта и пятидесятиметрового бассейна. Об этом просили жители, и глава региона согласен с ними: Владимиру его очень не хватает. Однако этот проект вряд ли удастся воплотить в ближайшее время: как отметил Александр Авдеев, он не быстрый, но работать над ним надо