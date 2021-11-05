Во Владимирской области на следующей неделе определят место для строительства инфекционного госпиталя

Во Владимирской области после недели выходных создадут рабочую группу, куда войдут не только чиновники, но и врачи, а также общественные деятели. Им предстоит с учетом мнения жителей выбрать место, где в области построят новый инфекционный госпиталь для больных коронавирусом.

Пока предварительно выбраны два типовых проекта, воплощенные в нескольких городах, в том числе Казани и Оренбурге, которые можно адаптировать под Владимирскую область. Напомним, от идеи строить инфекционный госпиталь на территории Областной клинической больницы отказались сразу - там просто нет достаточно места, но рассматривали несколько участков в Камешковском районе. Предварительно готовый проект должен появиться в ноябре-декабре этого года.

Также, как рассказал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, в областной столице планируют строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта и пятидесятиметрового бассейна. Об этом просили жители, и глава региона согласен с ними: Владимиру его очень не хватает. Однако этот проект вряд ли удастся воплотить в ближайшее время: как отметил Александр Авдеев, он не быстрый, но работать над ним надо