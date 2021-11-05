Во Владимирской области в запасе 28 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Как сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, в регионе не планируют продлевать нерабочие дни, в том числе и потому, что число вакцинированных выросло. По прогнозам на следующей неделе в области прививки от коронавируса сделают 50% жителей старшего поколения и 40% от всех жителей Владимирской области. Вакцины в регионе достаточно, в том числе 28 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для желающих ревакцинироваться.

Однако снимать ограничения в области пока не планируют: как отмечают власти, на плато по количеству заболевших коронавирусом область пока не вышла. В том числе поэтому решено продлить школьные каникулы. Предполагается, что это поможет избежать роста заболевших не только коронавирусом, но и гриппом с ОРВИ.