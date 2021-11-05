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Общество5 ноября 2021 15:50

В Коврове запретили доступ к сайтам, продающим поддельные справки об отсутствии коронавируса

Их обнаружили во время прокурорской проверки
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как сообщили в областной прокуратуре, по иску Ковровской городской прокуратуры судом вынесено решение о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной.

Ковровской городской прокуратурой проведен мониторинг сайтов, предлагающих приобрести медицинские справки об отсутствии заболевания «COVID-19» без прохождения медицинских тестов за денежное вознаграждение. В связи с изложенным, городским прокурором в суд направлено исковое заявление о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной на территории Российской Федерации. Иск прокуратуры удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.