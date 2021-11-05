Во Владимирской области свободно около 22 процентов коек для больных коронавирусом

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 5 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88,3 процента из них занято (2045), свободны 270 коек.

При этом за последние сутки в регионе заболело 322 человека, выздоровел от него 51 пациент, а всего за время пандемии в области выздоровели 52818 пациентов с Covid-19. Также за последние сутки три человека в регионе скончались от коронавируса, а всего за период наблюдения в области отмечено 2267 летальных случаев. В облздраве напоминают, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.