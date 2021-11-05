Во Владимире на дополнительных школьных каникулах ученики могут ходить в дворовые клубы

Как сообщили в мэрии, в связи с продлением школьных каникул детские клубы по месту жительства, подведомственные городскому управлению образования, будут работать всю предстоящую каникулярную неделю, с 8 ноября. Заниматься там могут все школьники, причем бесплатно.

«Галактика» - мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, д.5

- Спицына Н.Н. (педагог-организатор) пн-пт. 9:00-16:00

- Белов А.Е. (педагог дополнительного образования) пн. 9:30-14:00, пт. 9:30-14:00

- Задонская Ж.В. (педагог дополнительного образования) пт. 14:00-16:00

«Прометей» - мкр. Юрьевец, ул. Институтский гор., д.9

- Федорова Я.И. (педагог дополнительного образования) пн. 11:30-15:30, вт. 12:30-16:00, ср. 12:00-17:00, чт. 12:30-18:00, пт.12:00-17:00

- Капралов А.С. (педагог дополнительного образования) вт. 12:00-15:00, ср. 12:00-15:00, пт. 12:00-15:00

- Короткова Е.А. (педагог дополнительного образования) вт. 13:30-18:00, чт. 13:30-18:00

«Рассвет» - ул. Верхняя Дуброва, д.34

- Тимохина Г.В. (педагог-организатор) пн-пт. 8:30-15:30

- Елагина Т.П. (педагог дополнительного образования) пн. 9:00-16:00, ср. 13:20-16:00, пт. 10:20-15:45

- Масалова С.В. (педагог дополнительного образования) пн.-пт. 10:00-16:00

«Юный Владимирец» - пр-т Ленина, д.64

- Зиновьева Е.И. (педагог-организатор) пн.-пт. 9:00-20:00

- Звягинцева А.В. (педагог дополнительного образования) пн. 12:00-18:00, ср. 12:00-18:00, пт. 12:00-18:00

- Пронина М.В. (педагог дополнительного образования) вт. 14:00-20:00, чт. 14:00-20:00, пт. 14:00-20:00

- Волкова А.П. (педагог дополнительного образования) пн.- чт. 18:00-20:00, пт. 17:00-20:00

- Родионова Н.А. (педагог дополнительного образования) пн. 17:00-20:00, вт. 17:00-20:00, ср. 17:00-20:00

- Москвина Е.В. (педагог дополнительного образования) пн. 16:00-20:00, вт. 18:00-18:30, чт. 18:00-18:30, сб. 09:00-13:00

«Ровесник» - ул. Сущевская, д.7

- Задонская Ж.В. (педагог дополнительного образования, педагог-организатор) пн. 11:00-17:00, вт. 11:00-17:00, ср. 11:00-17:00, чт. 16:00-20:00, сб. 13:00-18:00

- Елагина Т.П. . (педагог дополнительного образования) вт. 11:30-15:00, чт. 13:30-15:00

«Данко», ул. Пичугина, д.11А

- Викулов А.В. (педагог дополнительного образования) пн. 12:00-18:00, ср. 12:00-18:00, пт. 12:00-18:00

«Былина», ул. Балакирева, д. 3

- Ковалева Е.М. . (педагог-организатор) пн-пт. 08:30-12:00

«Спартак», пр-т Строителей, д. 38Б

- Рященко Л.А. (педагог-организатор) пн-пт. 08:30-15:30

- Румянцева И.О. (социальный педагог) пн-пт. 08:30-15:30

- Пешкин В.А. (педагог дополнительного образования) пн. 09:00-12:00; 14:00-17:00, вт. 09:00-12:00; 14:00-17:00, ср. 14:00-18:00, чт. 09:00-12:00; 14:00-17:00, пт. 14:00-18:00

«Импульс», ул. Мира, д.23

- Бородулина Г.В. (педагог-организатор) пн-пт. 08:30-12:00

- Громова И.В. (специалист по работе с молодежью) вт. 10:00-17:00, чт. 10:00-17:00, пт. 09:00-16:30

«Аврора», ул. Балакирева д. 53

- Якушева Н.А. (педагог дополнительного образования) пн. 14:00-20:00, вт. 13:00-19:00, пт. 14:00-20:00

- Стасенко Т.В. (педагог дополнительного образования) вт. 13:00-18:00, ср. 16:00-18:00, чт. 13:00-19:00, пт. 14:00-19:00

- Бырченко А.С. (социальный педагог) пн.-пт. 14:00-20:00

«Искорка», мкр. Коммунар, ул. Центральная, 6А

- Негодаева Т.А. (педагог дополнительного образования) вт. 15:00-20:00, ср. 15:00-20:00, чт. 16:00-20:00, пт. 16:00-20:00

- Слаутин А.В. (педагог дополнительного образования) пн. 15:00-20:00, сб. 15:00-19:00

«Юный техник», ул. Первая пионерская, 55А

- Лопанов Г.Н. (педагог дополнительного образования) пн. 15:00-19:00, вт. 15:00-19:00, ср. 15:00-19:00, вс. 11:00-17:00

«Огонек», ул. Комиссарова, д.11

- Васина Е.В. (педагог-организатор) пн.-пт. 08:30-15:30

- Сергеева С.Н. (педагог дополнительного образования) пн. 10:00-20:00, вт. 14:30-15:30, ср. 10:00-18:00, чт. 20:00-21:00, пт. 10:00-19:00, сб. 14:00-20:00

- Бабенко А.С. (педагог дополнительного образования) вт. 15:30-20:00, чт. 15:30-20:00

- Ахметова И.В. (педагог дополнительного образования) пн.17.30-21.00, ср. 17:30-21:00, сб. 16:00-19:00

- Кравченко Б.И. (педагог дополнительного образования) пн.16.00-19.00, пт. 16.00-19.00, сб. 16:00-19:00

«Восход», ул. Комиссарова, д. 10/13

- Баркова Л.В. (педагог-организатор) пн.-пт. 08:30-15:30

- Никольская Е.В. (педагог дополнительного образования) пн. 10:00-14:00, вт. 10:00-16:00, ср. 09:00-15:30, чт. 10:00-16:00, пт. 10:00-14:30

«Юный флорист», ул. Добросельская, д. 185

- Ефимова Л.М. (педагог-организатор) пн.-пт. 08:30-15:30

- Карпова Л.С. (педагог дополнительного образования) пн. 09:00-13:00, вт. 09:00-13:00, ср. 09:00-13:00, чт. 09:00-13:00, пт. 09:00-11:00

- Звягинцев А.Е. (педагог дополнительного образования) вт. 11:00-15:00, ср. 11:00-17:00, чт. 11:00-13:00, пт. 11:00-17:00

«Дружба» («Созвездие»), ул. Растопчина, д.7

- Донская А.С. (социальный педагог) пн.-пт. 14:00-20:00

- Пронина М.В. (педагог дополнительного образования) пн. 14:00-20:00, ср. 14:00-20:00

- Дмитриев С.В. (педагог дополнительного образования) пн. 17:00-20:00, ср. 17:00-20:00, чт. 17:00-20:00

- Орлова М.А. (педагог дополнительного образования) пн. 16:00-20:00, ср. 15:00-20:00

«Русь», ул. Куйбышева, д.54, кв.105

- Демидова Н.Г. (педагог дополнительного образования) пн. 15:00-20:00, вт. 15:00-20:00, ср. 15:00-20:00, чт. 15:00-18:00

«Олимпия», ул. Лермонтова, д. 41

- Мандрикова Н.Е. (педагог дополнительного образования) вт. 14:00-20:00, чт. 13:00-19:00, пт. 14:00-20:00