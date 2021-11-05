Во Владимире на дополнительных школьных каникулах ученики могут ходить в дворовые клубы

Как сообщили в мэрии, в связи с продлением школьных каникул детские клубы по месту жительства, подведомственные городскому управлению образования, будут работать всю предстоящую каникулярную неделю, с 8 ноября. Заниматься там могут все школьники, причем бесплатно.
«Галактика» - мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, д.5
- Спицына Н.Н. (педагог-организатор) пн-пт. 9:00-16:00
- Белов А.Е. (педагог дополнительного образования) пн. 9:30-14:00, пт. 9:30-14:00
- Задонская Ж.В. (педагог дополнительного образования) пт. 14:00-16:00
«Прометей» - мкр. Юрьевец, ул. Институтский гор., д.9
- Федорова Я.И. (педагог дополнительного образования) пн. 11:30-15:30, вт. 12:30-16:00, ср. 12:00-17:00, чт. 12:30-18:00, пт.12:00-17:00
- Капралов А.С. (педагог дополнительного образования) вт. 12:00-15:00, ср. 12:00-15:00, пт. 12:00-15:00
- Короткова Е.А. (педагог дополнительного образования) вт. 13:30-18:00, чт. 13:30-18:00
«Рассвет» - ул. Верхняя Дуброва, д.34
- Тимохина Г.В. (педагог-организатор) пн-пт. 8:30-15:30
- Елагина Т.П. (педагог дополнительного образования) пн. 9:00-16:00, ср. 13:20-16:00, пт. 10:20-15:45
- Масалова С.В. (педагог дополнительного образования) пн.-пт. 10:00-16:00
«Юный Владимирец» - пр-т Ленина, д.64
- Зиновьева Е.И. (педагог-организатор) пн.-пт. 9:00-20:00
- Звягинцева А.В. (педагог дополнительного образования) пн. 12:00-18:00, ср. 12:00-18:00, пт. 12:00-18:00
- Пронина М.В. (педагог дополнительного образования) вт. 14:00-20:00, чт. 14:00-20:00, пт. 14:00-20:00
- Волкова А.П. (педагог дополнительного образования) пн.- чт. 18:00-20:00, пт. 17:00-20:00
- Родионова Н.А. (педагог дополнительного образования) пн. 17:00-20:00, вт. 17:00-20:00, ср. 17:00-20:00
- Москвина Е.В. (педагог дополнительного образования) пн. 16:00-20:00, вт. 18:00-18:30, чт. 18:00-18:30, сб. 09:00-13:00
«Ровесник» - ул. Сущевская, д.7
- Задонская Ж.В. (педагог дополнительного образования, педагог-организатор) пн. 11:00-17:00, вт. 11:00-17:00, ср. 11:00-17:00, чт. 16:00-20:00, сб. 13:00-18:00
- Елагина Т.П. . (педагог дополнительного образования) вт. 11:30-15:00, чт. 13:30-15:00
«Данко», ул. Пичугина, д.11А
- Викулов А.В. (педагог дополнительного образования) пн. 12:00-18:00, ср. 12:00-18:00, пт. 12:00-18:00
«Былина», ул. Балакирева, д. 3
- Ковалева Е.М. . (педагог-организатор) пн-пт. 08:30-12:00
«Спартак», пр-т Строителей, д. 38Б
- Рященко Л.А. (педагог-организатор) пн-пт. 08:30-15:30
- Румянцева И.О. (социальный педагог) пн-пт. 08:30-15:30
- Пешкин В.А. (педагог дополнительного образования) пн. 09:00-12:00; 14:00-17:00, вт. 09:00-12:00; 14:00-17:00, ср. 14:00-18:00, чт. 09:00-12:00; 14:00-17:00, пт. 14:00-18:00
«Импульс», ул. Мира, д.23
- Бородулина Г.В. (педагог-организатор) пн-пт. 08:30-12:00
- Громова И.В. (специалист по работе с молодежью) вт. 10:00-17:00, чт. 10:00-17:00, пт. 09:00-16:30
«Аврора», ул. Балакирева д. 53
- Якушева Н.А. (педагог дополнительного образования) пн. 14:00-20:00, вт. 13:00-19:00, пт. 14:00-20:00
- Стасенко Т.В. (педагог дополнительного образования) вт. 13:00-18:00, ср. 16:00-18:00, чт. 13:00-19:00, пт. 14:00-19:00
- Бырченко А.С. (социальный педагог) пн.-пт. 14:00-20:00
«Искорка», мкр. Коммунар, ул. Центральная, 6А
- Негодаева Т.А. (педагог дополнительного образования) вт. 15:00-20:00, ср. 15:00-20:00, чт. 16:00-20:00, пт. 16:00-20:00
- Слаутин А.В. (педагог дополнительного образования) пн. 15:00-20:00, сб. 15:00-19:00
«Юный техник», ул. Первая пионерская, 55А
- Лопанов Г.Н. (педагог дополнительного образования) пн. 15:00-19:00, вт. 15:00-19:00, ср. 15:00-19:00, вс. 11:00-17:00
«Огонек», ул. Комиссарова, д.11
- Васина Е.В. (педагог-организатор) пн.-пт. 08:30-15:30
- Сергеева С.Н. (педагог дополнительного образования) пн. 10:00-20:00, вт. 14:30-15:30, ср. 10:00-18:00, чт. 20:00-21:00, пт. 10:00-19:00, сб. 14:00-20:00
- Бабенко А.С. (педагог дополнительного образования) вт. 15:30-20:00, чт. 15:30-20:00
- Ахметова И.В. (педагог дополнительного образования) пн.17.30-21.00, ср. 17:30-21:00, сб. 16:00-19:00
- Кравченко Б.И. (педагог дополнительного образования) пн.16.00-19.00, пт. 16.00-19.00, сб. 16:00-19:00
«Восход», ул. Комиссарова, д. 10/13
- Баркова Л.В. (педагог-организатор) пн.-пт. 08:30-15:30
- Никольская Е.В. (педагог дополнительного образования) пн. 10:00-14:00, вт. 10:00-16:00, ср. 09:00-15:30, чт. 10:00-16:00, пт. 10:00-14:30
«Юный флорист», ул. Добросельская, д. 185
- Ефимова Л.М. (педагог-организатор) пн.-пт. 08:30-15:30
- Карпова Л.С. (педагог дополнительного образования) пн. 09:00-13:00, вт. 09:00-13:00, ср. 09:00-13:00, чт. 09:00-13:00, пт. 09:00-11:00
- Звягинцев А.Е. (педагог дополнительного образования) вт. 11:00-15:00, ср. 11:00-17:00, чт. 11:00-13:00, пт. 11:00-17:00
«Дружба» («Созвездие»), ул. Растопчина, д.7
- Донская А.С. (социальный педагог) пн.-пт. 14:00-20:00
- Пронина М.В. (педагог дополнительного образования) пн. 14:00-20:00, ср. 14:00-20:00
- Дмитриев С.В. (педагог дополнительного образования) пн. 17:00-20:00, ср. 17:00-20:00, чт. 17:00-20:00
- Орлова М.А. (педагог дополнительного образования) пн. 16:00-20:00, ср. 15:00-20:00
«Русь», ул. Куйбышева, д.54, кв.105
- Демидова Н.Г. (педагог дополнительного образования) пн. 15:00-20:00, вт. 15:00-20:00, ср. 15:00-20:00, чт. 15:00-18:00
«Олимпия», ул. Лермонтова, д. 41
- Мандрикова Н.Е. (педагог дополнительного образования) вт. 14:00-20:00, чт. 13:00-19:00, пт. 14:00-20:00