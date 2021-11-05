Москвича подозревают в жестоком убийстве молодого человека из Собинки

Орудие преступления. Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области

В Собинке по горячим следам задержали мужчину, причастное к убийству местного жителя. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали в региональном Следкоме, на одной из улиц в городе Собинка около 5 утра 21 октября местные жители обнаружили тело мужчины с признаками криминальной смерти. В ходе первоначальных следственных действий установлена возможная причастность к совершенному преступлению приехавшего накануне жителя Московской области, который в момент задержания отрицал вину в совершенном преступлении, но потом дал признательные показания.

По версии следствия, вечером 20 октября мужчины в квартире распивали спиртные напитки в честь дня рождения сына одного из них. После того, как они вышли на улицу, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого гость из столицы нанес обидчику не менее 5 ударов арматурой в область головы, а также не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы, обвиняемый сбросил с моста через реку Клязьма орудия преступления и вернулся на праздник, не сказав присутствующим о произошедшем. В ходе осмотра дна реки, используя магнит и металлоискатель, водолазы обнаружили арматуру, которой, предположительно, были нанесены удары. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.