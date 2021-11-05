Муромлянин украл велосипед у соседки

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Мурома, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Как рассказали в УМВД России по Владимирской областив, конце сентября с сообщением о пропаже велосипеда в полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Ее велосипед, стоивший десять тысяч рублей, хранился в подъезде. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали злоумышленника. Им оказался житель этого же дома. Свою вину фигурант признал, пояснив, что неоднократно замечал оставленный без присмотра велосипед. Воспользовавшись очередным таким моментом, он похитил транспортное средство, планируя пользоваться им самостоятельно. Похищенное имущество изъято было изъято. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.