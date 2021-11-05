Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 322 человека

В регионе ежедневное количество заболевших коронавирусом остается стабильно высоким. На территории Владимирской области 5 ноября лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 72 сл. в г. Владимире, 37 сл. в Гусь-Хрустальном, 34 сл. в Ковровском, 33 сл. в Муромском, 15 сл. в Кольчугинском, 15 сл. в Александровском, 14 сл. в Петушинском, 13 сл. в Гороховецком, 13 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Собинском, 12 сл. в Суздальском, 12 сл. в Киржачском, 8 сл. в Меленковском, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 64 424 случая заболевания, распределившихся так: 15 165 сл. в г. Владимире, 7441 сл. в Гусь-Хрустальном, 7101 сл. о. Муром, 5577 сл. в Ковровском, 3326 сл. в Александровском, 3239 сл. в Петушинском, 2675 сл. в Юрьев-Польском, 2780 сл. в Вязниковском, 2750 сл. в Кольчугинском, 2677 сл. в Суздальском, 2180 сл. в Собинском, 2162 сл. в Киржачском, 1674 сл. в Меленковском, 1547 сл. в Гороховецком, 1332 сл. в Камешковском, 1158 сл. в Селивановском, 884 сл. в Судогодском, 756 сл. в г. Радужном).