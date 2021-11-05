В Гусь-Хрустальном открыли новый пункт вакцинации от коронавируса

В Гусь-Хрустальном открыт дополнительный пункт вакцинации у торгового центра «SPAR», который будет работать с 10:00 утра до 15:00, с понедельника по субботу включительно. Это пятый пункт, где жители и гости города могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа. 4 ноября, в первый день работы пункта, глава города Алексей Соколов посетил новый прививочный комплекс, пообщался с медицинскими работниками о том, как протекает процесс вакцинации. - Число жителей, решившихся на вакцинацию, увеличивается, и это очень хороший знак. Теперь, важно не только сохранить, но и увеличить ее темпы, чтобы создать коллективный иммунитет. Поэтому я призываю всех жителей города позаботиться о своем здоровье и привиться в любом удобном для них пункте вакцинации, организованном в нашем городе. Только совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию в борьбе с распространением коронавинусной инфекции, – отметил Алексей Соколов. Напомним, что в городе продолжают работать прививочные пункты в отделениях городских поликлиник № 1 и № 2, в медицинском центре «Алмед». Горожанам также могут сделать прививки в мобильном пункте, который функционирует у ТЦ «Весна». Для городских предприятий дополнительно работают две мобильные бригады, с помощью которых производственники проходят вакцинацию, практически не покидая рабочее место.