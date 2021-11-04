В Коврове 10 человек эвакуировали из многоквартирного дома во время пожара

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.32 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме по адресу: улица Бабушкина, 15.

На место ЧП выезжали 18 сотрудников МЧС, а также два человека на одной спецмашине от ведомственной пожарной охраны «КМЗ».

По прибытию к горящему дому пожарные обнаружили, что огнем объята его нежилая часть. В результате подразделениям МЧС удалось локализовать и потушить пламя на площади 150 квадратных метров, не дав ему распросраниться на жилые помещения.

Во время пожара из дома были эвакуированы 10 человек, в том числе один ребенок. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.