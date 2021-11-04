Во Владимире с 8 ноября будут работать садики и группы для младшеклассников

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с новым распоряжением областного департамента образования, с 8 по 12 ноября в областном центре муниципальные детские садики будут открыты для детей на основании заявок родителей.

Для этого нужно заранее сообщить воспитателю или заведующей садика, что ваш ребенок станет посещать дошкольное учреждение. Никаких справок с места работы при этом не понадобится, главное — предупредить вовремя, чтобы садики успели заказать еду и уточнить количество персонала.

Если же родителям младшеклассников, которые посещают 1-4 классы, не с кем будет оставить дома детей, то и для них во Владимире придумали выход: на базе Дворца детского (юношеского) творчества и на Станции юных натуралистов «Патриарший сад» с 8 по 12 ноября будут организованны специальные группы для ребят этого возраста.

Чтобы записать своего младшеклассника в такую группу, родителям нужно сообщить об этом в течение 5 и 6 ноября своему классному руководителю.

По всем возникающим вопросам родители могут обратиться на «горячую линию» городского управления образования 5 и 6 ноября с 9.00 до 17.00 по телефону: 53-70-85.