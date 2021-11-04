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Общество4 ноября 2021 14:50

Во Владимирской области начались проверки масочного режима в такси и автобусах

Ежедневные рейды стартовали 3 ноября на территории региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Владимирской области, врио главы региона Александр Авдеев поручил проводить рейды по соблюдению проверки масочного режима на транспорте, совершающем пассажирские перевозки.

Первый такой рейд состоялся во Владимире 3 ноября силами департамента транспорта и дорожного хозяйства и ГИБДД. В ходе проверки были проверены водители и пассажиры двух такси и девяти автобусов, ни одного нарушения не обнаружено.

Следующий рейд состоится 4 ноября, и далее мероприятия станут проходить в ежедневном режиме как минимум в течение двух ближайших недель. Далее их частота будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.