Во Владимирской области школьные каникулы продлены на одну неделю

Как сообщили в администрации Владимирской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении осенних школьных каникул.

- Они продлеваются на неделю — до 14 ноября, - сообщила «КП» пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

Напомним — ранее врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пока еще не принято конкретных решений о том, будут ли продлены нерабочие дни для жителей региона. По его словам, это будет видно ближе к концу текущей нерабочей недели.