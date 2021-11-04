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Общество4 ноября 2021 12:58

Во Владимирской области школьные каникулы продлены на одну неделю

Соответствующее решение накануне принято властями региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщили в администрации Владимирской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении осенних школьных каникул.

- Они продлеваются на неделю — до 14 ноября, - сообщила «КП» пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

Напомним — ранее врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пока еще не принято конкретных решений о том, будут ли продлены нерабочие дни для жителей региона. По его словам, это будет видно ближе к концу текущей нерабочей недели.