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Общество4 ноября 2021 11:35

В Коврове временно открывается мобильный пункт вакцинации на улице Ватутина

Он будет работать в течение 4 и 5 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, мобильный фельдшерско-акушерский пункт расположится в Коврове по адресу: улица Ватутина, 59 — возле ТЦ «Атак».

Работать он будет всего два праздничных дня — 4 и 5 ноября. Открываться передвижной прививочный кабинет будет с 12.00, а работу продолжит по мере востребованности вакцинации на площади торгового центра.

Всего же по состоянию на 3 ноября в Ковровском районе прививки от коронавируса сделали более 52,5 тысяч человек, причем 48 тысяч ковровчан уже прошли второй этап вакцинации.