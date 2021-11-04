В Коврове временно открывается мобильный пункт вакцинации на улице Ватутина

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, мобильный фельдшерско-акушерский пункт расположится в Коврове по адресу: улица Ватутина, 59 — возле ТЦ «Атак».

Работать он будет всего два праздничных дня — 4 и 5 ноября. Открываться передвижной прививочный кабинет будет с 12.00, а работу продолжит по мере востребованности вакцинации на площади торгового центра.

Всего же по состоянию на 3 ноября в Ковровском районе прививки от коронавируса сделали более 52,5 тысяч человек, причем 48 тысяч ковровчан уже прошли второй этап вакцинации.