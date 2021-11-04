Во Владимирской области коронавирус за сутки подтвержден у 326 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее число новых заражений — 78, зарегистрировано во Владимире. На втором месте в сводке Муромский район и округ Муром с 35 случаями, на третьем — Гусь-Хрустальный район с 33 заболевшими.

В Ковровском районе выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, в Юрьев-Польском районе 16, в Петушинском районе 15, в Собинском, Гороховецком и Киржачском районах по 14, в Кольчугинском районе 13, в Александровском и Вязниковском районах по 12, в Суздальском районе 11, в Меленковском и Селивановском районах, а также в Радужном по шесть, в Камешковском районе пять, четыре случая в Судогодском районе.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 64102 случая заражения коронавирусной инфекцией.