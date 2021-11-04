Во Владимире в общественном транспорте проверили соблюдение масочного режима

Как сообщает администрация города Владимира, днем 3 ноября на территории областного центра была проведена проверка соблюдения масочного режима в автобусах и троллейбусах.

Всего было проверено 24 машины, при этом в одном случае на нарушителя был составлен административный протокол. В остальных случаях с гражданами без масок проводили профилактические беседы, после которых те надевали средства индивидуальной защиты.

Всего за минувшую неделю такие рейды состоялись во Владимире трижды, было проверено 72 автобуса и троллейбуса, причем в трех случаях на нарушителей составлялись протоколы.

В мэрии обещают продолжить проведение проверок и в будущем.