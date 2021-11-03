На пожаре в Коврове погибли два человека

Как рассказали в ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме 13 Северного проезда в Коврове поступило 3 ноября в 17:04. Как выяснили немедленно выехавшие на место пожарные, горела квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

Огонь оперативно потушили на 18 квадратных метров, но, к сожалению, в ходе тушения на месте были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются. Еще одна женщина, покинувшая квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений, получила ожоги, сейчас она в больнице. Ещё десять жильцов дома эвакуировали, пока тушили пожар. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работает испытательная пожарная лаборатория. Инспекторы рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе – неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.