В Собинском районе женщину ограбили на выходе из магазина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем октябре в полицию Собинского района обратилась местная жительница, которая стала жертвой уличного грабителя.

По словам женщины, она ходила в магазин за продуктами, и как только вышла на улицу, неизвестный парень вырвал из ее рук пакет и убежал.

Полицейские уточнили приметы нападавшего и через некоторое время задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний ране судимый местный житель. Свою вину он отрицать не стал и сознался в совершении грабежа.

В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело, на время следствия он отправлен под арест.