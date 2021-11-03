Житель Коврова проводил до дома нетрезвого мужчину и ограбил его

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж».

Как установлено следствием, в начале минувшего июля на одной из улиц города возвращавшийся домой местный житель повстречал молодого человека, который предложил проводить его до дома, так как сразу заметил, что мужчина едва держится на ногах.

Местный житель согласился, и вместе они добрались до подъезда, где молодой человек внезапно потребовал «оплату услуги». Нетрезвый ковровчанин наотрез отказался платить, в результате чего между мужчинами началась словесная перепалка, в ходе которой проводник несколько раз ударил оппонента, сорвал с его плеча сумку с деньгами и телефоном и убежал.

Потерпевший тут же обратился в полицию, и вскоре стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался 27-летний парень, который уже не раз попадался полицейским.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Ковровский городской суд.