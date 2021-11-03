Экс-директор "Облстройзаказчика" отправится под суд

Заместителем прокурора г.Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении директора государственного бюджетного учреждения области, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки должностным лицом), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). На скамье подсудимых окажется и ее знакомвй обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).

В сентябре 2020 года директор госучреждения предложила своему знакомому за денежное вознаграждение совершить в его интересах действия, связанные с растратой денежных средств, выделенных департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а именно заключить контракты по заведомо завышенной стоимости на осуществление кадастровых работ по составлению технического плана и схемы, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения объектов здравоохранения, на что тот дал свое согласие. В этом же месяце знакомый передал ей часть денежного вознаграждения - 40 тысяс рублей. После их получения руководитель заключила первый контракт с подконтрольным индивидуальным предпринимателем. В октябре прошлого года аналогичным образом получена оставшаяся часть взятки в сумме 40 тысяч рублей за заключение контрактов на осуществление кадастровых работ по составлению технического плана и схемы, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения 9 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории на территории Владимирской области.

В рамках их реализации в декабре 2020 года деньги в размере более 1,5 миллионов рублей перечислены на подконтрольный ее знакомому расчетный счет. Таким образом, как считает прокуратура, используя свое служебное положение, под видом оплаты работ по контрактам, при ппособничестве приятеля, бывший директор растратила вверенные ей денежные средства в сумме около 1 миллионов 360 тысяч рублей. Оба обвиняемых полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях и раскаялись в содеянном. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Ленинским районным судом г. Владимира.