В Ковровском районе на дорогах частично отсутствуют тротуары и освещение

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой города Коврова проверки оказалось, что на участке межмуниципальной дороги «Глебово — Крестниково — Сарыево — Волга» в деревнях Осипово и Достижение, а также за пределами Ковровского района, отсутствует электрическое освещение.

А на участке дороги «Ковров — Красная Грива — Сельцо — Мстера — Волга» в границе села Клязьминский городок обнаружилось отсутствие тротуаров.

В связи с тем, что такая ситуация повышает риски ДТП и угрожает жизни и здоровью людей, в том числе школьников, горпрокуратура подала иски к областному департаменту транспорта и дорожного хозяйства и компании «Владупрадор», потребовав привести участки дорог в нормативное состояние.

В результате суд удовлетворил исковые заявления надзорного ведомства. Решение вступило в законную силу, так что в скором времени освещение и тротуары на ковровских дорогах должны появиться.