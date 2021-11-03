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Общество3 ноября 2021 15:59

В ВлГУ решили продлить дистанционное обучение

Но пока всего на неделю
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В главном университете региона решили продолжить обучение в онлайн-формате. Как сообщило руководство вуза, с 8 по 14 ноября студенты учатся с применением дистанционных технологий. Как напоминают студентам, по возникающим вопросам учебного процесса они могут обращаться в дирекцию своего института, которые работают в обычном режиме. Также руководство вуза призывает студентов носить маски, своевременно обращаться к врачам и вакцинироваться. Напомним, сделать прививку студенты и преподаватели могут в стенах университета, в медпункте.

При этом губернатор Александр Авдеев отметил, что говорить о продлении нерабочих дней в регионе пока рано: еще не ясно, удалось в регионе добиться снижения числа заболевших коронавирусом.