В ВлГУ решили продлить дистанционное обучение

В главном университете региона решили продолжить обучение в онлайн-формате. Как сообщило руководство вуза, с 8 по 14 ноября студенты учатся с применением дистанционных технологий. Как напоминают студентам, по возникающим вопросам учебного процесса они могут обращаться в дирекцию своего института, которые работают в обычном режиме. Также руководство вуза призывает студентов носить маски, своевременно обращаться к врачам и вакцинироваться. Напомним, сделать прививку студенты и преподаватели могут в стенах университета, в медпункте.

При этом губернатор Александр Авдеев отметил, что говорить о продлении нерабочих дней в регионе пока рано: еще не ясно, удалось в регионе добиться снижения числа заболевших коронавирусом.