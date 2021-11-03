Вокзалы и станции Владимирской области обрабатывают от коронавируса

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в течение 2 и 3 ноября сотрудники чрезвычайного ведомства проводят спецобработку мест массового пребывания людей на железнодорожных вокзалах и станциях региона.

Так, в ноября продезинфицировали вокзалы в Петушках, Вязниках и в Гороховце, обработав около 20000 квадратных метров различных поверхностей и израсходовав на это более 100 литров специального дезинфицирующего раствора.

А 3 ноября обработка состоялась на вокзалах станций Муром ,Ковров, Гусь-Хрустальный, Вековка и Бутылицы, а также на вокзале Владимира, где обработана площадь в 10 тысяч квадратных метров.