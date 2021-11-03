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Происшествия3 ноября 2021 15:14

В Карабаново произошел пожар на втором этаже многоквартирного дома

ЧП случилось в первом часу дня 3 ноября на улице Совхозной
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.35 на пульт диспетчеров Александровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в городе Карабаново по адресу: улица Совхозная, 13.

На место ЧП прибыли восемь сотрудников МЧС на двух машинах, а также три человека и одна спецмашина от противопожарной службы города Карабаново.

К моменту прибытия подразделений на балконе второго этажа наблюдалось открытое пламя. Пожарные успели вовремя потушить его, не дав огню перекинуться на квартиру. В результате площадь пожара оказалась небольшой -всего 1 квадратный метр. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.