Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 14:14

В Радужном больной пенсионер потратил на лекарства 300 тысяч рублей

Получить бесплатные препараты вовремя мужчина не смог из-за их отсутствия в аптеке
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Радужного провело проверку, в ходе которой установило, что местный житель, страдающий онкозаболеванием, вынужден был потратить крупную сумму на покупку лекарственных препаратов.

Выяснилось, что на момент обращения пенсионера в аптеку за льготными лекарствами их не было в наличии, в связи с чем мужчине пришлось приобретать их за свой счет и потратиь ан эти цели более 300 тысяч рублей.

В связи с этим прокуроры обратились с иском в суд, потребовав от департамента здравоохранения Владимирской области возместить пенсионеру всю затраченную сумму. Суд встал на сторону гражданина и удовлетворил иск прокуратуры. В настоящее время деньги уже перечислены.