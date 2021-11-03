В Радужном больной пенсионер потратил на лекарства 300 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Радужного провело проверку, в ходе которой установило, что местный житель, страдающий онкозаболеванием, вынужден был потратить крупную сумму на покупку лекарственных препаратов.

Выяснилось, что на момент обращения пенсионера в аптеку за льготными лекарствами их не было в наличии, в связи с чем мужчине пришлось приобретать их за свой счет и потратиь ан эти цели более 300 тысяч рублей.

В связи с этим прокуроры обратились с иском в суд, потребовав от департамента здравоохранения Владимирской области возместить пенсионеру всю затраченную сумму. Суд встал на сторону гражданина и удовлетворил иск прокуратуры. В настоящее время деньги уже перечислены.