Владимирские спортсмены привезли 8 наград с Первенства России по спортивному ориентированию

С 30 октября по 2 ноября в Белгороде состоялось Первенство России по спортивному ориентированию. Три дня сильнейшие юноши и девушки определяли лучших в 3 дисциплинах: кросс-лонг, кросс-классика-общий старт, кросс-эстафета-4 человека.

Владимирские спортсмены завоевали 8 наград.

Олеся Гладилкина вновь показала свой высочайший уровень, очередной раз одержав победу в группе девушек (до 19 лет), Герман Кобелев и Анна Большева стали серебряными призерами в группах юношей (до 15 лет) и девушек (до 17 лет) соответственно, а Павел Брызгалов замкнул тройку сильнейших среди юношей (до 17 лет).

Во второй соревновательный день вновь Олеся Гладилкина одержала уверенную победу, а Полина Морозова стала обладательницей серебряной медали в группе девушек (до 17 лет).

В заключительном, самом зрелищном и нервном виде программы - смешанная 4х этапная эстафета - владимирские команды в 16 и 18 группах выиграли свои заслуженные награды!

В МЖ16 Егор Федин, Павел Брызгалов, Анастасия Ламова и Анна Большева поднялись на третью строчку, выиграв бронзовые медали;

Михаил Горин, Сергей Лукинов, Елена Червякова и Олеся Гладилкина - серебряные призеры в МЖ18!