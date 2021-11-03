Владимирцы по-прежнему недовольны состоянием медицины в регионе

Здравоохранение продолжает оставаться самой актуальной темой обращений жителей Владимирской области. За последнюю неделю Центр управления регионом зафиксировал 1310 сообщений, оставленных пользователями в соцсетях и на платформе "Госуслуги. Решаем вместе". При этом в топ-3 тем по количеству жалоб по-прежнему входят дороги (и транспорт), а также сферы юа ЖКХ и благоустройства, но они отстают с большим отрывом - 191 и 187 жалоб за неделю соответственно.

Традиционно больше всего жалоб поступило из Владимира 161, второе и третье место занимают Петушинский и Вязниковский районы - 47 и 50 жалоб за семь дней. Как отмечают чиновники, все оставившие жалобы и обращения получают ответ. В среднем ждать его приходится больше шести часов.