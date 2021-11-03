В Муроме на Оке речной флот завершает период навигации

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», с 1 ноября на участке, закрепленном за Муромским районом водных путей, завершилась ежегодная навигация судов Росморречфлота.

В участок, обслуживаемый Муромским РВП, входит акватория Оки с 318 по 56 километр — от поселка Елатьма Рязанской области до устья канала Сеймы в Нижегородской области.

Сейчас по всей длине участка речники снимают навигационные буи, которых здесь установлено в общей сложности 314 штук.

Работы ведут теплоходы «Александр Коряков», «Путейский-5», «Путейский-15», «Путейский-16», «Путейский-17» и «Путейский-31» в состав которых также входят несколько барж-площадок . Разгружать буи в месте зимнего хранения предстоит плавучему крану «ДТС-4».

Что касается периода навигации маломерных судов, то он во Владимирской области пока еще не завершен. Завершится он с началом ледостава, но не позднее 20 ноября.