Вакцинированных студентов ВлГУ "наградят" сертификатом или бесплатным интернетом

В ВлГУ решили поощрить студентов, которые сделали прививку от коронавируса. Они получат персональный сертификат на бесплатное посещение культурно-массовых, спортивных мероприятий во Владимирском и других регионах в течение этого учебного года.

Проживающие в общежитии могут выбрать: персональный сертификат или бесплатный доступ к высокоскоростному интернету на 3 месяца.

Чтобы получить подарок, нужно быть студентом ВлГУ очной формы бакалавриата, специалитета, магистратуры. До 15 декабря предъявить справку о вакцинации / действующий QR-код, полученный на госуслугах, заместителю директора по воспитательной работе своего института или заведующему общежитием (также можно написать в группу Студгородка).

Кроме того, если то или иное общежитие окажется в тройке первых по количеству вакцинированных студентов, то получит 300 / 200 или 100 тысяч рублей. На студсовете общежития выберут, на что будут потрачены средства! Итоги подведут после 15 декабря.