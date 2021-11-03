Во Владимире молодой человек украл из салона красоты машинки для стрижки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине октября в отдел полиции №1 обратились сотрудники местного салона красоты, которые рассказали, что неизвестный вор пробрался в помещение и стащил оттуда несколько машинок для стрижки, меховой жилет и жакет.

В ходе работы оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 18-летний владимирец.

После задержания парень сознался в краже. По версии следствия и по его собственным словам, в тот день шел дождь, и парень решил укрыться от непогоды в салоне красоты. Повредив окно, он залез внутрь, а уходя прихватил с собой те самые машинки и одежду.

Машинки у него нашли и изъяли, а вот одежду молодой человек потерял.

Также в ходе следствия выяснилось, что парень может быть причастен к другой краже. По версии следствия, несколько недель назад они с приятелем пробрались в пункт выдачи интернет-заказов и украли оттуда две посылки, деньги и системный блок. Личность второго участника уже установлена.

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», расследования продолжаются.