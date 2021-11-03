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Общество3 ноября 2021 11:16

Жители Мурома пожаловались прокурорам на плохой мост через железную дорогу

Муромляне направили коллективное обращение Владимирскому транспортному прокурору
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в документе горожане посетовали, что пешеходный мост, расположенный на станции Муром-1 и соединяющий перрон с жилыми домами и организациями, расположенными на Меленковском проезде и Меленковском шоссе, пришел в плохое состояние.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что мост не отвечает требованиям безопасности. В частности, здесь имеются дефекты асфальтобетонного покрытия, очаговые разрушения затронули плиты и ступени моста, а вдобавок ко всему имеются нарушения в части содержания линии электропередач и освещенности лестничных сходов.

В связи с этим начальнику Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов и начальнику Муромской дистанции электроснабжения (ЭЧ), внесены представления. Их рассмотрение и устранение недостатков находится на контроле прокуратуры.