Во Владимире выбрали самого любимого детского доктора

Конкурсантами во Владимире стали около 150 врачей. За 31 день голосования на сайте конкурса благодарные пациенты оставили более 1000 признаний и около 400 положительных отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали в поддержку любимых докторов более 100 рисунков.

Среди врачей-педиатров самый высокий рейтинг народного признания у Натальи Юшкиной из Детской городской поликлиники №1. Затем следуют её коллеги из этого же учреждения Александр Алахвердов, Ольга Мадаминова, Елизавета Копылова и Александра Смирнова.

Среди узких специалистов наибольшее количество баллов набрали гастроэнтерологи ОДКБ Евгения Дорохова и Детской городской поликлиники №1 Алёна Чуркина, оториноларинголог Детской городской поликлиники №1 Владимир Поляков. Ещё два призовых места – у травматолога-ортопеда Детской городской поликлиники №1 Ирины Смирновой и у кардиолога Городской больницы №2 Алёны Девяткиной.

Церемония награждения победителей конкурса «Наш любимый врач» и авторов детских рисунков состоится во Владимире в ноябре этого года. Доктора получат именные дипломы, призы с символикой конкурса и ценные подарки. Во Владимире конкурс народного признания детских врачей проводится уже во второй раз.