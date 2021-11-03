В Радужном четыре дня искали ушедшего в лес пенсионера

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Радужного несколько дней назад поступила информация о безвестном исчезновении 71-летнего пенсионера из числа местных жителей.

По словам родственников, пожилой мужчина ушел в лес за грибами, но домой в назначенный час не вернулся.

Полицейские, сотрудники МЧС, администрации и добровольцы направились на розыски мужчины туда, где он предположительно мог находиться. В условиях плохой погоды пришлось торопиться и искать человека круглые сутки, однако результатов это не давало.

Наконец, на четвертый день сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что похожего человека видели недалеко от города. Полицейские выехали в указанный район и в 20 километрах от Радужного нашли пропавшего пенсионера.

На момент обнаружения пожилой человек устал и замерз, так что после горячего чая оперативники тут же отправили его в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь.

К счастью, все закончилось благополучно, и сейчас грибник уже дома с родными. Вместе они направили в адрес сотрудников полиции и всех, кто принимал участие в поисках, слова благодарности.