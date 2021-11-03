Для владимирской скорой помощи нашли 20 фельдшеров из числа выпускников местного медколледжа

2 ноября директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов встретился с руководством и коллективом владимирской скорой помощи. Обсуждались вопросы выполнения поручения министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко организовать во Владимире не менее 25 выездных бригад скорой медицинской помощи. В день визита главы Минздрава областной центр обслуживало всего 17 бригад.

В помощь владимирской скорой направлено 18 водителей. Учреждение дополнительно получило из районов области 7 автомобилей скорой помощи и 3 санитарных автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. Теперь в автопарке «скорой» 30 автомобилей.

Но ключевой вопрос – кадры. Константин Баранов распорядился привлечь для работы на «скорую» выпускников Владимирского базового медицинского колледжа. В самое ближайшее время более 20 медиков пройдут аккредитацию и получат право работать фельдшерами скорой помощи. Также рассматривается вопрос о привлечении на «скорую» студентов старших курсов медицинского колледжа. Они могли бы работать там в качестве практикантов, причём не только в дневное, но и в ночное время.