Власти Владимирской области не исключили возможность продления нерабочих дней

Как сообщили в администрации Владимирской области, в ходе рабочей поездки в Ковров, состоявшейся 2 ноября, в ответ на вопрос о возможности продления нерабочих дней, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, Александр Авдеев заявил, что пока точного решения по этому вопросу не принято, и окончательно оно будет приниматься на днях — «ближе к делу». Так что не исключено, что и во Владимирской области нерабочие «коронавирусные каникулы» могут быть все же продлены.

Вместе с тем, в обладминистрации отметили, что пока еще ясности по этому поводу действительно нет, так что однозначно утверждать о продлении выходных также пока нельзя. Кстати, по сведениям регионального Управления Роспотребнадзора, за последние четыре дня во Владимирской области количество вновь выявленных заражений коронавирусом несколько приостановилось, оставаясь на цифрах 321-324 случая в сутки, однако стабильного роста, как было несколько недель подряд, уже не наблюдается.